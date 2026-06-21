महाराष्ट्र में 23 जून से मानसून: उससे पहले तेज हवाओं और आंधी-तूफान से सावधान

आंधी-तूफान और तेज हवाओं से तटीय मछुआरों को खतरा

एक तरफ मानसून की दस्तक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर मध्य महाराष्ट्र में अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मालेगांव में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मारठवाड़ा, कोंकण-गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इन इलाकों के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर 21 से 23 जून तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर महाराष्ट्र के तट पर भी 23 से 24 जून के दौरान ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। इन जोखिम भरे मौसम की स्थितियों को देखते हुए, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है।