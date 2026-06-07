मानसून का दोहरा चेहरा! एक तरफ झमाझम बारिश, दूसरी तरफ झुलसाती गर्मी
इस साल मानसून का असर अलग-अलग राज्यों में अलग दिख रहा है। दक्षिण और उत्तर-पूर्व के राज्यों में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भीषण गर्मी की लू चल रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। केरल में भी मानसून की एंट्री में देरी हुई है और अब तक उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल हैं।
IMD का पूर्वानुमान: 90 प्रतिशत बारिश, किसानों में चिंता
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस सीजन के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक, बारिश सामान्य से कम होने की उम्मीद है, जो आमतौर पर होने वाली बारिश का सिर्फ 90 प्रतिशत होगी। यह आंकड़े उन किसानों के लिए चिंता का विषय हैं जो अपनी खरीफ फसलों के लिए समय पर और लगातार बारिश की उम्मीद कर रहे थे। मौसम का मिजाज अस्थिर होने से अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे किसानों की चिंता और गहरी हो गई है।