मानसून का दोहरा चेहरा! एक तरफ झमाझम बारिश, दूसरी तरफ झुलसाती गर्मी देश Jun 07, 2026

इस साल मानसून का असर अलग-अलग राज्यों में अलग दिख रहा है। दक्षिण और उत्तर-पूर्व के राज्यों में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भीषण गर्मी की लू चल रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। केरल में भी मानसून की एंट्री में देरी हुई है और अब तक उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल हैं।