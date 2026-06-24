मानसून की दस्तक, पर बारिश गायब, अल नीनो ने बढ़ाई महाराष्ट्र-कर्नाटक की चिंता देश Jun 24, 2026

महाराष्ट्र में इस बार मानसून की आधिकारिक शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश का अभी भी इंतजार है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में बारिश की कमी ने चिंता बढ़ा दी है। जून के पहले पखवाड़े में तो देशभर में सामान्य से 46 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। यही वजह है कि मुंबई के जल भंडार भी खतरे के निशान के पास पहुंच गए हैं। कर्नाटक की हालत भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी बारिश में 35 फीसदी की कमी दिख रही है। खासकर, तटीय इलाकों में तो आधे से भी कम बारिश हुई है। यानी, मानसून की घोषणा तो हो गई, लेकिन कई जगहों पर लोग अभी भी झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं।