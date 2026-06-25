मुंबई में मानसून की विडंबना: शहर डूबा, फिर भी पानी के लिए तरसेगा?
इस हफ्ते मुंबई में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी, हालांकि यह 2 हफ्ते देरी से आया, लेकिन जब आया तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। कुछ जगहों पर तो एक ही रात में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कें पानी में जलमग्न हो गईं और किंग सर्कल, सायन, अंधेरी जैसे इलाकों में पेड़ उखड़ गए। पावई के मिलिंद नगर में, हर साल आने वाली बाढ़ से तंग आकर लोग इस बार सड़कों पर उतर आए और जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।
मुंबई के जलाशय 8 प्रतिशत से भी कम भरे
कोलाबा और सांताक्रूज में तो एक ही रात में पूरे महीने की लगभग आधी बारिश हो गई। पानी से भरी सड़कों को साफ करने, गिरे हुए पेड़ों को हटाने की 113 शिकायतें मिलीं और बिजली की समस्याओं को ठीक करने के लिए BMC ने 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि जरूरी सेवाएं ज्यादातर ठीक से चलती रहीं, लेकिन असल चिंता जलाशयों के घटते जलस्तर को लेकर है। इस साल ये सिर्फ 8 प्रतिशत के आसपास हैं, जबकि पिछले साल इसी समय ये करीब 33 प्रतिशत थे।
मेयर रितु तावड़े ने मानसून-पूर्व तैयारियों के अपने प्रयासों का बचाव किया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने शहर प्रशासन पर पुरानी बाढ़ की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया। अगर बारिश का यह अनिश्चित सिलसिला जारी रहा, तो अधिकारी चेतावनी देते हैं कि पानी की कटौती और भी सख्त हो सकती है।