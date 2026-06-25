मुंबई में मानसून की विडंबना: शहर डूबा, फिर भी पानी के लिए तरसेगा?

मुंबई के जलाशय 8 प्रतिशत से भी कम भरे

कोलाबा और सांताक्रूज में तो एक ही रात में पूरे महीने की लगभग आधी बारिश हो गई। पानी से भरी सड़कों को साफ करने, गिरे हुए पेड़ों को हटाने की 113 शिकायतें मिलीं और बिजली की समस्याओं को ठीक करने के लिए BMC ने 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि जरूरी सेवाएं ज्यादातर ठीक से चलती रहीं, लेकिन असल चिंता जलाशयों के घटते जलस्तर को लेकर है। इस साल ये सिर्फ 8 प्रतिशत के आसपास हैं, जबकि पिछले साल इसी समय ये करीब 33 प्रतिशत थे।

मेयर रितु तावड़े ने मानसून-पूर्व तैयारियों के अपने प्रयासों का बचाव किया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने शहर प्रशासन पर पुरानी बाढ़ की समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया। अगर बारिश का यह अनिश्चित सिलसिला जारी रहा, तो अधिकारी चेतावनी देते हैं कि पानी की कटौती और भी सख्त हो सकती है।