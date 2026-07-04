अल नीनो ने अटकाया मानसून: दिल्ली में 5 दिन की देरी, जून में 39 प्रतिशत कम बारिश
इस साल दिल्ली में मानसून 2 जुलाई को पहुंचा, जो सामान्य से 5 दिन देरी से आया। साल 2021 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून जुलाई के महीने में शुरू हुआ है। इस देरी की वजह अल नीनो को बताया जा रहा है। अल नीनो एक मौसमी परिघटना है, जो प्रशांत महासागर के पानी को गरम कर देती है। इसका सीधा असर भारत की बारिश पर पड़ता है, क्योंकि यह नमी वाली हवा को यहां से दूर धकेल देता है और सूखी हवा को जमने देता है।
देश में जून की बारिश 39 प्रतिशत कम
जून 2026 में पूरे देश में 39 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। साल 1901 के बाद यह 5वां सबसे सूखा जून रहा। राजधानी दिल्ली में भी सामान्य 74.1 मिलीमीटर के मुकाबले महज 41.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई। हालांकि, बारिश अंततः एक असामान्य 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण हुई, जो भूमध्य सागर से उठा था। इस डिस्टर्बेंस ने मानसून ट्रफ से मिलकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों जगहों से नमी खींच ली।
IMD का अनुमान: 8 जुलाई तक बारिश, 5 जुलाई से बढ़ेगी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि 8 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं, 5 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, मौसम अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव पूरे मानसून सीजन पर पड़ सकता है।