अल नीनो ने अटकाया मानसून: दिल्ली में 5 दिन की देरी, जून में 39 प्रतिशत कम बारिश देश Jul 04, 2026

इस साल दिल्ली में मानसून 2 जुलाई को पहुंचा, जो सामान्य से 5 दिन देरी से आया। साल 2021 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून जुलाई के महीने में शुरू हुआ है। इस देरी की वजह अल नीनो को बताया जा रहा है। अल नीनो एक मौसमी परिघटना है, जो प्रशांत महासागर के पानी को गरम कर देती है। इसका सीधा असर भारत की बारिश पर पड़ता है, क्योंकि यह नमी वाली हवा को यहां से दूर धकेल देता है और सूखी हवा को जमने देता है।