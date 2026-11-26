बंदरों के हमलों की वजह से ब्राजील और पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों समेत कई लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिशें की हैं, लेकिन ताज महल का प्रबंधन देखने वाले विभागों के बीच तालमेल न होने से इस समस्या को सुलझाना और मुश्किल हो गया है। यह बंदरों वाली मुसीबत केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि यह ताज महल की उस पहचान को भी नुकसान पहुंचा रही है, जिसके लिए यह स्मारक दुनियाभर में मशहूर है।