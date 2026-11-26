ताज महल पर बंदरों का कहर: पर्यटकों पर हमले, प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल
आगरा का प्रसिद्ध ताज महल इन दिनों एक अप्रत्याशित मुसीबत से जूझ रहा है। पूर्वी, पश्चिमी और शाही दरवाजों के आसपास बंदरों के झुंड ने अपना डेरा जमा लिया है और कुछ ने तो पर्यटकों पर हमला भी बोल दिया है। वायरल हो रहे वीडियो में ये जानवर स्मारक के परिसर में खुलेआम घूमते दिख रहे हैं, जिसके चलते दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक पर अपनी सुरक्षा को लेकर कई पर्यटक चिंता में पड़ गए हैं।
ताज महल के प्रबंधन की कमजोरियां आई सामने
बंदरों के हमलों की वजह से ब्राजील और पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों समेत कई लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिशें की हैं, लेकिन ताज महल का प्रबंधन देखने वाले विभागों के बीच तालमेल न होने से इस समस्या को सुलझाना और मुश्किल हो गया है। यह बंदरों वाली मुसीबत केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि यह ताज महल की उस पहचान को भी नुकसान पहुंचा रही है, जिसके लिए यह स्मारक दुनियाभर में मशहूर है।