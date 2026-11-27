अमेरिका जैसे देशों में अंतिम संस्कार की पहले से बुकिंग करना एक आम बात है। अमेरिकी अंतिम संस्कार उद्योग काफी बड़ा है, जिसका कारोबार करीब 20.8 अरब डॉलर (करीब 2 लाख करोड़ रुपये) का है। इसमें से लगभग 17 प्रतिशत हिस्सेदारी SCI नाम की कंपनी की है।

SCI के पास पहले से बुक किए गए कॉन्ट्रैक्ट का बैकलॉग ही 18 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। हालांकि, कई एक्स यूजर्स का कहना है कि ऐसे इंतजाम करने में नैतिक रूप से कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसी सेवाओं को रिश्तों से दूर भागने का एक आसान तरीका नहीं समझना चाहिए।