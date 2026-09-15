बाढ़ ने स्कूल डुबोए, पर शिक्षक ने नहीं मानी हार, नाव पर शुरू की बच्चों की तैरती क्लास
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बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ की वजह से जब स्कूल बंद हो गए, तब प्राइवेट शिक्षक मोहम्मद साहिब ने बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दी। उन्होंने एक नाव को तैरती कक्षा में बदल दिया।
जहां इमारतें पानी में डूबी थीं और सड़कें भी बंद थीं, वहीं उन्होंने उथले पानी में एक सुरक्षित जगह खोज निकाली, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
अभिभावकों की मंजूरी से पढ़ाई हुई जारी
साहिब ने इन एक से डेढ़ घंटे की कक्षाओं को शुरू करने से पहले बच्चों के माता-पिता की मंजूरी ली, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे सुरक्षित रूप से आ-जा सकें।
सत्यम कुमार और अन्नु कुमारी जैसे छात्र कहते हैं कि वे नई जगह पर सुरक्षित महसूस करते हैं। यह पूरा प्रयास बताता है कि कैसे समुदाय मिलकर शिक्षा को जारी रखने में साथ देता है, भले ही हर साल बाढ़ आती हो।