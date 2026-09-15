बाढ़ ने स्कूल डुबोए, पर शिक्षक ने नहीं मानी हार, नाव पर शुरू की बच्चों की तैरती क्लास

साहिब ने इन एक से डेढ़ घंटे की कक्षाओं को शुरू करने से पहले बच्चों के माता-पिता की मंजूरी ली, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे सुरक्षित रूप से आ-जा सकें।

सत्यम कुमार और अन्नु कुमारी जैसे छात्र कहते हैं कि वे नई जगह पर सुरक्षित महसूस करते हैं। यह पूरा प्रयास बताता है कि कैसे समुदाय मिलकर शिक्षा को जारी रखने में साथ देता है, भले ही हर साल बाढ़ आती हो।