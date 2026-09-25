हैदराबाद: पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर दोस्तों ने ली युवक की जान

हैदराबाद में वसीम (जो मोहम्मद नसीरुद्दीन अहमद के नाम से भी जाने जाते थे) नाम के एक शख्स की कथित तौर पर उसके 2 दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

दोस्तों को शक था कि वसीम उनकी ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देता है। पहले उनके बीच बहस शुरू हुई, जो जल्दी ही बड़े झगड़े में बदल गई। इसी झगड़े के दौरान वसीम को चाकू मारा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।