2 दशक का इंतज़ार हुआ खत्म: पुलिस अधिकारी के हत्यारोपी मोहम्मद मनशा को दबोचा गया
लेखन भारत शर्मा
मोहम्मद मनशा, जिस पर साल 2000 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप था, आखिरकार जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 2 दशक से भी ज्यादा समय से पुलिस और कानून से बच रहा था। महोर पुलिस (DATU) और अवंतीपोरा पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में उसे त्राल से पकड़ा गया। मनशा की गिरफ्तारी से एक लंबा अध्याय खत्म हो गया है। उस पर साल 2000 से 2007 के बीच 13 आपराधिक मामले दर्ज थे।
2007 में मनशा ने किया था आत्मसमर्पण
रियासी जिले का रहने वाला मनशा हत्या और साजिश जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा था। हालांकि, उसने 2007 में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वह अपनी अदालती सुनवाई में कभी पेश नहीं हुआ और इतने सालों तक छिपा रहा। त्राल में उसकी लोकेशन मिलने के बाद, पुलिस ने उसे अब फिर से हिरासत में ले लिया है। अब उसे अपने खिलाफ दर्ज आरोपों का सामना करना होगा।