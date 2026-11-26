मोहम्मद मनशा, जिस पर साल 2000 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप था, आखिरकार जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 2 दशक से भी ज्यादा समय से पुलिस और कानून से बच रहा था। महोर पुलिस (DATU) और अवंतीपोरा पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में उसे त्राल से पकड़ा गया। मनशा की गिरफ्तारी से एक लंबा अध्याय खत्म हो गया है। उस पर साल 2000 से 2007 के बीच 13 आपराधिक मामले दर्ज थे।