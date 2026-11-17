पुलिस ने आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया, लेकिन उनकी अलग-अलग बातों से उन्हें शक हुआ। आगे की जांच में पता चला कि इमाम की पत्नी ने पुलिस को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की थी कि करीब एक साल पहले भी मौदाही गांव के पास उन पर गोली चली थी, लेकिन वो बच गए थे। पुलिस अब भी इस गोलीबारी में शामिल शूटरों की तलाश कर रही है। वहीं, करण के एक नाबालिग रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया गया है, जिस पर गोलीबारी के वक्त घटनास्थल पर मौजूद होने का आरोप है।