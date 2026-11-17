पटना में पति की हत्या की साजिश: पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंध छिपाना था मकसद
पटना में एक महिला और उसके प्रेमी को अपने पति मोहम्मद इरफान इमाम की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इरफान को 10 नवंबर को उनके घर के बाहर गोली मारी गई थी। पुलिस का कहना है कि महिला और उसके प्रेमी ने करीब 2 साल से चल रहे अपने रिश्ते का खुलासा होने के बाद इस हमले को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था।
इमाम की पत्नी पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप
पुलिस ने आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया, लेकिन उनकी अलग-अलग बातों से उन्हें शक हुआ। आगे की जांच में पता चला कि इमाम की पत्नी ने पुलिस को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की थी कि करीब एक साल पहले भी मौदाही गांव के पास उन पर गोली चली थी, लेकिन वो बच गए थे। पुलिस अब भी इस गोलीबारी में शामिल शूटरों की तलाश कर रही है। वहीं, करण के एक नाबालिग रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया गया है, जिस पर गोलीबारी के वक्त घटनास्थल पर मौजूद होने का आरोप है।