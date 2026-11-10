ड्रोन से आ रही थी हेरोइन, मोहाली पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर

पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मोहाली पुलिस ने 7 नवंबर को फिरोजपुर से 4 युवकों मनप्रीत सिंह, सुनील उर्फ सनी, गुरप्रीत उर्फ गुरी और सुखचैन उर्फ सुक्खा को पकड़ा। जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरोह ड्रोन का इस्तेमाल करके मोहाली और चंडीगढ़ के आसपास तय जगहों पर ड्रग्स पहुंचाता था। पकड़े गए इन आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अब वे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, ताकि अधिकारी इस मामले में सीमा पार के संबंधों और उनके पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जाँच कर सकें।