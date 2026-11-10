ड्रोन से आ रही थी हेरोइन, मोहाली पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
मोहाली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है जो ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन की खेप मंगवाता था। इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस को उनके पास से 100 ग्राम हेरोइन, 5 पिस्तौल और ड्रग्स के धंधे से कमाए गए शक के आधार पर 1 लाख रुपये कैश भी मिला है।
फिरोजपुर के युवक रिमांड पर
पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मोहाली पुलिस ने 7 नवंबर को फिरोजपुर से 4 युवकों मनप्रीत सिंह, सुनील उर्फ सनी, गुरप्रीत उर्फ गुरी और सुखचैन उर्फ सुक्खा को पकड़ा। जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरोह ड्रोन का इस्तेमाल करके मोहाली और चंडीगढ़ के आसपास तय जगहों पर ड्रग्स पहुंचाता था। पकड़े गए इन आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अब वे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, ताकि अधिकारी इस मामले में सीमा पार के संबंधों और उनके पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जाँच कर सकें।