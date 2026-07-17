प्रधानमंत्री मोदी का 24,800 करोड़ रुपये का 'मास्टर प्लान', हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को मिली विकास की उड़ान

हरियाणा में 14,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस निवेश से कई नए हाइवे बनेंगे, जिनमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से कटरा का सफर करीब छह घंटे में पूरा कर देगा। इसके अलावा, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और कुरूक्षेत्र में एक सिख संग्रहालय भी बनेगा।

चंडीगढ़ में PGIMER को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में शिक्षा के लिए नई सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

पंजाब में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 75 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और बेहतर सेवाएं शुरू होंगी, जिससे लोगों का सफर और भी आसान हो जाएगा।