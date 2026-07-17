प्रधानमंत्री मोदी का 24,800 करोड़ रुपये का 'मास्टर प्लान', हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को मिली विकास की उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 24,800 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं से मुख्य तौर पर परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही, जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत भी एक बड़ा आकर्षण होगी।
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को मिलेंगे बड़े अपग्रेड
हरियाणा में 14,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस निवेश से कई नए हाइवे बनेंगे, जिनमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से कटरा का सफर करीब छह घंटे में पूरा कर देगा। इसके अलावा, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और कुरूक्षेत्र में एक सिख संग्रहालय भी बनेगा।
चंडीगढ़ में PGIMER को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में शिक्षा के लिए नई सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
पंजाब में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 75 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और बेहतर सेवाएं शुरू होंगी, जिससे लोगों का सफर और भी आसान हो जाएगा।