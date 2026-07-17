अब दिल्ली से कटरा सिर्फ 6 घंटे में, प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के बड़े हिस्सों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस नए रास्ते से दिल्ली से कटरा तक का 14 घंटे का लंबा सफर घटकर अब सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। वहीं, दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में लगने वाले 8 घंटे भी सिर्फ 4 घंटे में सिमट जाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के जंद जिले से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे के पहले 5 हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये हिस्से करीब 158 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें बनाने में 9,680 करोड़ रुपये का खर्च आया है।