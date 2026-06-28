प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस की परेड में बने मुख्य अतिथि

भारत ने सेशेल्स को दिए गश्ती जहाज और एम्बुलेंस

कैप्टन आर्यन एच देओलेकर के नेतृत्व में 32 सदस्यीय असम रेजिमेंट की टीम ने भारतीय नौसेना की टुकड़ी और एक सेना बैंड के साथ मार्च किया। यह दोनों देशों के बीच शानदार तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने सेशेल्स को एक तेज गश्ती जहाज, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और नावें भी तोहफे में दिए हैं। इन तोहफों का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना है।