प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस की परेड में बने मुख्य अतिथि
देश
विक्टोरिया में सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस की परेड में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर मुख्य अतिथि इस परेड में शामिल हुए। यह भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और दोस्ती के मजबूत होते रिश्तों का एक साफ संकेत है। इस दौरान प्रधानमंत्री को सेशेल्ड के राष्ट्रपति ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा।
भारत ने सेशेल्स को दिए गश्ती जहाज और एम्बुलेंस
कैप्टन आर्यन एच देओलेकर के नेतृत्व में 32 सदस्यीय असम रेजिमेंट की टीम ने भारतीय नौसेना की टुकड़ी और एक सेना बैंड के साथ मार्च किया। यह दोनों देशों के बीच शानदार तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने सेशेल्स को एक तेज गश्ती जहाज, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और नावें भी तोहफे में दिए हैं। इन तोहफों का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना है।