प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा, दोनों देशों ने किए 30 से ज्यादा ऐतिहासिक समझौते

नॉर्वे ने भारत को सौंपा 10 प्रतिशत जहाज निर्माण का काम

समुद्री क्षेत्र में सहयोग को भी बड़ा बढ़ावा मिला है। अब नॉर्वे अपने कुल जहाजों के निर्माण का 10 फीसदी काम भारत से करवाएगा। इससे भारत के पर्यावरण-अनुकूल जहाज निर्माण के लक्ष्य को भी गति मिलेगी। भारत-EFTA समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसके अलावा, इस साल मई में नॉर्वे की कंपनी इक्विनॉर (इक्विनॉर) ने एक लंबे समय के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत भारत को अपनी पहली LNG खेप भेजी है।