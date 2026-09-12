ब्रिक्स को आगे बढ़ाने के लिए नई और बड़ी योजना, UNSC सुधारों की भी मांग

मोदी ने एक सुरक्षित डिजिटल टूल की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि BRICS अपने फैसलों और तय समय-सीमाओं पर ठीक से नज़र रख सके। उनका कहना था कि अध्यक्ष पद बदलने पर काम का हिसाब-किताब खोना नहीं चाहिए।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधारों की वकालत भी की।

मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को इन मंचों पर ज्यादा महत्व मिलना चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने BRICS देशों के सदस्यों से अगले साल के शिखर सम्मेलन के लिए सुधारों से जुड़े 10 सुझाव तैयार करने को कहा।

उनका मानना है कि इससे पुरानी व्यवस्थाओं को बदलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जा सकती है, जो ज्यादा बराबरी वाली हो।