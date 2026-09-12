मोदी ने इथियोपिया और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात, हुई ये बातचीत

18वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर मोदी ने इब्राहिम से मुलाकात की, जहां दोनों ने व्यापार और निवेश पर चर्चा की। इब्राहिम जल्द ही केरल का दौरा भी करेंगे। इस दौरे का मकसद व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रतिभा और श्रम शक्ति, शिक्षा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। वहीं, BRICS का नया सदस्य इथियोपिया, भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के रास्ते तलाश रहा है।