मोदी ने इथियोपिया और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात, हुई ये बातचीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा सहयोग को मजबूत करने, नए क्षेत्रों में निवेश करने और उभरती तकनीक पर मिलकर काम करने पर खास बातचीत हुई।
दोनों नेताओं ने सैनिक प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों की खरीद में साझा सहयोग को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई।
इथियोपिया चाहता है भारतीय खनन, मलेशिया सेमीकंडक्टर
इथियोपिया चाहता है कि भारतीय कंपनियां उसके खनन उद्योग में और निवेश करें, जबकि मलेशिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग की तलाश में है। ये वार्ताएं बताती हैं कि भारत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में अपने संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
अनवर इब्राहिम जल्द ही केरल का दौरा करेंगे
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर मोदी ने इब्राहिम से मुलाकात की, जहां दोनों ने व्यापार और निवेश पर चर्चा की। इब्राहिम जल्द ही केरल का दौरा भी करेंगे। इस दौरे का मकसद व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रतिभा और श्रम शक्ति, शिक्षा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। वहीं, BRICS का नया सदस्य इथियोपिया, भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के रास्ते तलाश रहा है।