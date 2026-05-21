प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को भेंट किए उत्तर-पूर्व के 'अनमोल' रेशमी स्टोल
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इटली की अपनी हालिया यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 2 खास सिल्क स्टोल तोहफे में दिए। इनमें से एक असम की मशहूर गोल्डन सिल्क यानी 'मुगा सिल्क' का था, और दूसरा मणिपुर की दुर्लभ शिरुई लिली के डिजाइन से बना था। ये दोनों तोहफे उत्तर-पूर्व भारत की शानदार शिल्प परंपराओं को दर्शाते हैं।
मुगा सिल्क और शिरुई स्टोल ने संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाया
मुगा सिल्क का स्टोल अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और पर्यावरण-हितैषी प्रक्रिया के कारण खास है। वहीं शिरुई लिली का स्टोल उस फूल की अहमियत को दिखाता है, जो मणिपुर में बेहद खास माना जाता है। इन तोहफों को चुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ भारतीय कला को ही नहीं दिखाया, बल्कि इटली के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को भी गहरा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली में भी सिल्क और लिली का कला और इतिहास से पुराना नाता रहा है।