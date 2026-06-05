प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान: जंगल-वन्यजीवों से गुलजार हुआ भारत! 'मिशन लाइफ' से हरियाली की नई सुबह
5 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने पिछले एक दशक में भारत की पर्यावरण से जुड़ी कई सफलताओं को उजागर किया। इन सफलताओं में वनों का विस्तार और वन्यजीवों की आबादी में बढ़ोतरी खास तौर पर शामिल है। इन उपलब्धियों का श्रेय उन्होंने टीम वर्क, बेहतर नीतियों और नए विचारों को दिया। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 'मिशन लाइफ' की सराहना की, जो पर्यावरण संरक्षण को आम लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बना रहा है।
प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ के लिए लोगों से अपील की
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर सबको मिलकर एक बेहतर और हरा-भरा भविष्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए, हम 'मिशन लाइफ' की भावना के साथ एक स्वच्छ, हरा-भरा और टिकाऊ ग्रह बनाने की दिशा में अपना काम जारी रखेंगे।"
इस अभियान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे क्षेत्रीय नेता भी शामिल हुए। सावंत ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने का आह्वान किया, जबकि धामी ने उत्तराखंड के नए पर्यावरण हितैषी आर्थिक मॉडल पर प्रकाश डाला।