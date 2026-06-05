प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान: जंगल-वन्यजीवों से गुलजार हुआ भारत! 'मिशन लाइफ' से हरियाली की नई सुबह

प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ के लिए लोगों से अपील की

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर सबको मिलकर एक बेहतर और हरा-भरा भविष्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए, हम 'मिशन लाइफ' की भावना के साथ एक स्वच्छ, हरा-भरा और टिकाऊ ग्रह बनाने की दिशा में अपना काम जारी रखेंगे।"

इस अभियान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे क्षेत्रीय नेता भी शामिल हुए। सावंत ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने का आह्वान किया, जबकि धामी ने उत्तराखंड के नए पर्यावरण हितैषी आर्थिक मॉडल पर प्रकाश डाला।