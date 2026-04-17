नागपुर: खाई में बाइक गिरने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत, फोन घर पर भूलने से नहीं मिली मदद देश Apr 17, 2026

नागपुर के MNLU में कानून की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों की बुधवार रात एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत हो गई। यह हादसा नागपुर कैंपस के पास हुआ। वे दोनों रात का खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल खुरदरी सड़क पर फिसल गई और एक खाई में जा गिरी। दुख की बात यह थी कि वे मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक छात्र अपना फोन घर पर भूल आया था और दूसरे के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी।