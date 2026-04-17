नागपुर: खाई में बाइक गिरने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत, फोन घर पर भूलने से नहीं मिली मदद
नागपुर के MNLU में कानून की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों की बुधवार रात एक मोटरसाइकिल हादसे में मौत हो गई। यह हादसा नागपुर कैंपस के पास हुआ। वे दोनों रात का खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल खुरदरी सड़क पर फिसल गई और एक खाई में जा गिरी। दुख की बात यह थी कि वे मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक छात्र अपना फोन घर पर भूल आया था और दूसरे के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी।
पुलिस ने छात्रों की मौत को हादसा माना
परिवार ने जब रातभर उनकी तलाश की और वे घर नहीं लौटे, तब अगली सुबह एक राहगीर ने उन्हें खोजा। इस घटना के बाद पुलिस ने छात्रों की मौत को एक दुर्घटना बताया है और मामले की जांच की जा रही है।
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, तेज़ रफ़्तार इस हादसे का एक संभावित कारण हो सकती है। इस दुखद नुकसान से हर कोई सदमे में है, जिसके चलते एम एन एल यू-नागपुर में आज के लिए क्लासेज रद्द कर दी गई हैं।