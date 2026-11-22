भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया का दावा है कि यह मस्जिद 5,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। एयरपोर्ट के इतने करीब होने की वजह से उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

मस्जिद के प्रतिनिधियों ने इस बात से असहमति जताई है। उनका कहना है कि उनके पास सभी जरूरी परमिशन मौजूद थीं और एयरपोर्ट के अधिकारियों, जिनमें पहले के ऑपरेटर जीवीके भी शामिल थे, को भी इसकी पूरी जानकारी थी।

यह मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में है और इसने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है।