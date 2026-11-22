मुंबई हवाई अड्डे के पास 'अवैध' मस्जिद पर गाज, MMRDA ने जारी किया नोटिस
मुंबई हवाई अड्डे के संचालक को MMRDA ने आदेश दिया है कि वे टर्मिनल 2 के पास बनी एक मस्जिद को हटा दें। MMRDA का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के खड़ी की गई है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर इसे नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो सकता है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सुरक्षा पर चिंता जताई
भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया का दावा है कि यह मस्जिद 5,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। एयरपोर्ट के इतने करीब होने की वजह से उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
मस्जिद के प्रतिनिधियों ने इस बात से असहमति जताई है। उनका कहना है कि उनके पास सभी जरूरी परमिशन मौजूद थीं और एयरपोर्ट के अधिकारियों, जिनमें पहले के ऑपरेटर जीवीके भी शामिल थे, को भी इसकी पूरी जानकारी थी।
यह मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में है और इसने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है।