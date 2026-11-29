दिल्ली में 8वीं कक्षा के छात्र की चाकू से हत्या, 2 नाबालिग हिरासत में
पूर्वी दिल्ली के कोटला गांव में रविवार को 14 साल के एक सरकारी स्कूल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जिन पर इस वारदात में शामिल होने का शक है।
पुलिस को वह संदिग्ध हथियार भी मिल गया है, जिसका इस्तेमाल इस घटना में किया गया था। लड़के को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
पुरानी लड़ाई हो सकती है हमले की वजह
पुलिस का कहना है कि हमले से कुछ दिन पहले पीड़ित और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस का मानना है कि शायद इसी पुरानी लड़ाई की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया।
बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज में संदिग्धों को देखा गया है। परिवार का भी यही मानना है कि उनके बेटे की हत्या पुरानी कहासुनी के चलते हुई है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए नाबालिगों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।