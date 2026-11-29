पुलिस का कहना है कि हमले से कुछ दिन पहले पीड़ित और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस का मानना है कि शायद इसी पुरानी लड़ाई की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया।

बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज में संदिग्धों को देखा गया है। परिवार का भी यही मानना है कि उनके बेटे की हत्या पुरानी कहासुनी के चलते हुई है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए नाबालिगों से लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।