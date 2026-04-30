रांची: 45 लाख के लिए मां की हत्या, बेटी-प्रेमी का सनसनीखेज कबूलनामा देश Apr 30, 2026

झारखंड के रांची में एक 17 साल की किशोरी को हिरासत में लिया गया है, वहीं उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपनी मं की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में कुछ और आरोपी अभी भी फरार हैं।

उनका मकसद अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर आए 45 लाख रुपये के मुआवजे, पारिवारिक संपत्ति और सरकारी नौकरी पर कब्जा करना था।

इस केस में नया मोड़ तब आया जब मृतक महिला की गर्दन पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की गहरी छानबीन शुरू की।