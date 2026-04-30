रांची: 45 लाख के लिए मां की हत्या, बेटी-प्रेमी का सनसनीखेज कबूलनामा
झारखंड के रांची में एक 17 साल की किशोरी को हिरासत में लिया गया है, वहीं उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपनी मं की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में कुछ और आरोपी अभी भी फरार हैं।
उनका मकसद अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर आए 45 लाख रुपये के मुआवजे, पारिवारिक संपत्ति और सरकारी नौकरी पर कब्जा करना था।
इस केस में नया मोड़ तब आया जब मृतक महिला की गर्दन पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की गहरी छानबीन शुरू की।
किशोरी ने जुर्म कबूल किया, 2 गिरफ्तार
पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों की मदद से मां का दम घोंट दिया था, क्योंकि मां उन्हें पैसे देने से साफ मना कर रही थी।
इस मामले में पुलिस ने किशोरी को हिरासत में लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
जांचकर्ताओं ने मौत की सही वजह जानने के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला है, ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।