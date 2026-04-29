4 छात्रों की मौत से दहला NIT कुरुक्षेत्र: निदेशक ने दिया इस्तीफा, शिक्षा मंत्रालय ने संभाली कमान
NIT कुरुक्षेत्र में पिछले 2 महीनों के दौरान 4 छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं ने संस्थान में बड़े बदलावों की नींव रखी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद निदेशक को इस्तीफा देना पड़ा और अब एक नए कार्यवाहक निदेशक ने संस्थान की कमान संभाली है।
परिसर में तनाव उस समय और बढ़ गया, जब 16 अप्रैल 2026 को एक और छात्र ने अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद संस्थान में कक्षाएं रोक दी गईं और कुछ समय के लिए छात्रावासों को भी खाली करा दिया गया।
शिक्षा मंत्री ने परिसर सुधार की मांग की
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए बेहतर परिसर प्रबंधन और मजबूत सहयोग की मांग की है। इसके तहत छात्रावासों को उन्नत करने की योजना बनाई गई है।
इसके अलावा, शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके बीच संवाद बेहतर हो सके। हरियाणा मानव अधिकार आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है, जिसने संस्थान और स्थानीय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 9 मई से कुछ बैचों को वापस परिसर में बुलाने का फैसला लिया गया है। अब सबकी उम्मीदें इन बदलावों पर टिकी हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और स्थिति बेहतर होगी।