4 छात्रों की मौत से दहला NIT कुरुक्षेत्र: निदेशक ने दिया इस्तीफा, शिक्षा मंत्रालय ने संभाली कमान

शिक्षा मंत्री ने परिसर सुधार की मांग की

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए बेहतर परिसर प्रबंधन और मजबूत सहयोग की मांग की है। इसके तहत छात्रावासों को उन्नत करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा, शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके बीच संवाद बेहतर हो सके। हरियाणा मानव अधिकार आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है, जिसने संस्थान और स्थानीय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 9 मई से कुछ बैचों को वापस परिसर में बुलाने का फैसला लिया गया है। अब सबकी उम्मीदें इन बदलावों पर टिकी हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और स्थिति बेहतर होगी।