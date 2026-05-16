दिल्ली में मौसम का डबल अटैक! रात में ठंडक, दिन में तूफानी हवाएं और बारिश का अनुमान

दिल्ली में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यही नहीं, सोमवार और मंगलवार को भी तेज हवाओं का यह सिलसिला जारी रहेगा।

दोपहर या शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय छाता साथ रखना न भूलें। दिन के तापमान की बात करें तो यह अभी भी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा। वहीं, हवा की गुणवत्ता फिलहाल 'मध्यम' श्रेणी में है, लेकिन वीकेंड के बाद यह 'खराब' श्रेणी में पहुंच सकती है।