गुरुग्राम में जून की सुबह शिमला जैसी ठंड, फिर 40 डिग्री की तपिश

IMD का 40 डिग्री सेल्सियस का पूर्वानुमान

रात भर हुई बारिश के साथ ही, मौसम विभाग ने और बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के लिए सक्रिय यलो अलर्ट जारी किया था। सुबह ऑफिस जाने वालों को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर क्लोवर लीफ और सेक्टर 29 जैसे मुख्य मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। भले ही दिन की शुरुआत ठंडी और बादलों से घिरी हुई थी, IMD का कहना है कि बाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और दोनों समुद्री तटों से आने वाली नम हवाओं से बदलते मौसम के कारण ऐसा होगा।