जम्मू-कश्मीर के रियासी में टायर फटने से पलटी मिनीबस, 2 की मौत और 5 घायल

हादसे के बाद, 48 साल के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कुल 6 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान करीब 35 साल के एक और शख्स ने दम तोड़ दिया।

2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि यह भीषण दुर्घटना टायर फटने की वजह से ही हुई।