जम्मू-कश्मीर: CCTV में कैद हुए लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकी, घेराबंदी कर सुरक्षाबलों का अभियान जारी

मीमांडार क्षेत्र को घेरा गया, तलाशी जारी

इलाके को तुरंत घेर लिया गया है और टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। इससे यह साफ होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निगरानी कैमरों जैसे उपकरण कितने कारगर साबित हो रहे हैं। अधिकारी स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने और कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल, यह ऑपरेशन जारी है।