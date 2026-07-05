जम्मू-कश्मीर: CCTV में कैद हुए लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकी, घेराबंदी कर सुरक्षाबलों का अभियान जारी
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कश्मीर में सुरक्षा बल तब हरकत में आए जब मीमांडार के CCTV कैमरों में 2 हथियारबंद लोग कैद हुए, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी माना जा रहा है। फुटेज सामने आने के बाद, अधिकारियों ने पूरे इलाके को सुरक्षित करने और किसी भी खतरे को टालने के लिए तेजी से कदम उठाए।
मीमांडार क्षेत्र को घेरा गया, तलाशी जारी
इलाके को तुरंत घेर लिया गया है और टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। इससे यह साफ होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निगरानी कैमरों जैसे उपकरण कितने कारगर साबित हो रहे हैं। अधिकारी स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने और कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल, यह ऑपरेशन जारी है।