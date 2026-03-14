सोनम वांगचुक जेल से बाहर आएंगे, सरकार ने NSA हटाया
क्या है खबर?
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जल्द जेल से रिहा होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत की जा सके। वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के सख्त प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था।
बयान
सरकार बोली- लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध
सरकार ने कहा, 'सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, सरकार/गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार लद्दाख के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।'
हिंसा
लद्दाख हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे वांगचुक
सितंबर, 2025 में लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांगों को लेकर हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर, 2025 को NSA के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। तब से वे जोधपुर जेल में हैं। अब करीब 170 दिन बाद वे रिहा होंगे।