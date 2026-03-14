सोनम वांगचुक जेल से बाहर आएंगे, सरकार ने NSA हटाया 

बयान

सरकार बोली- लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध

सरकार ने कहा, 'सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, सरकार/गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार लद्दाख के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।'