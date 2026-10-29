दक्षिण अंडमान सागर में बन सकता है नया निम्न दबाव क्षेत्र, IMD ने दी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
IMD ने बताया है कि अगले 2 दिनों में दक्षिण अंडमान सागर में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। यह निम्न दबाव, चक्रवात 'अर्नब' के बचे हुए असर के कारण, 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश ला सकता है।
ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश पहले ही भारी बारिश से जूझ चुके हैं। गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक बीते 12 घंटों में गोपालपुर और मछलीपट्टनम जैसे इलाकों में 9 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।
गर्म समुद्र से तूफान हो सकता है और ताकतवर
अंडमान के पास समुद्र का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। यह बंगाल की खाड़ी में नए तूफान बनने के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है।
पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (+IOD) और सक्रिय मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे जलवायु पैटर्न भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। इस वजह से, यह नया मौसमी सिस्टम जल्द ही और मजबूत होकर उत्तरी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। IMD लगातार इस सिस्टम के पूर्वानुमान, इसके रास्ते और इसके और मजबूत होने की जानकारी दे रहा है।