दक्षिण अंडमान सागर में बन सकता है नया निम्न दबाव क्षेत्र, IMD ने दी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

अंडमान के पास समुद्र का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। यह बंगाल की खाड़ी में नए तूफान बनने के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है।

पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (+IOD) और सक्रिय मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे जलवायु पैटर्न भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। इस वजह से, यह नया मौसमी सिस्टम जल्द ही और मजबूत होकर उत्तरी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। IMD लगातार इस सिस्टम के पूर्वानुमान, इसके रास्ते और इसके और मजबूत होने की जानकारी दे रहा है।