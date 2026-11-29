एक सांसद कर रहा 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व, परिसीमन के बाद क्या-क्या बदलेगा?
लेखन आबिद खान
अभी भारत में हर लोकसभा सांसद करीब 26.3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आंकड़ा अमेरिका में सांसदों के प्रतिनिधित्व के औसत से 3 गुना ज्यादा है।
इस बड़े अंतर की वजह से अब बदलाव की मांग उठने लगी है, ताकि सांसद अपने वोटरों से और बेहतर तरीके से जुड़ सकें और उनका ठीक से प्रतिनिधित्व कर पाएं।
सरकार ने 850 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव रखा
इस कमी को दूर करने के लिए, सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक बड़े संविधान संशोधन पर चर्चा करने वाली है। योजना यह है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए और इनमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएं।
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो हर सांसद करीब 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे संसद में आपकी आवाज थोड़ी और बुलंद हो पाएगी।