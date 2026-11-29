इस कमी को दूर करने के लिए, सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक एक बड़े संविधान संशोधन पर चर्चा करने वाली है। योजना यह है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए और इनमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएं।

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो हर सांसद करीब 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे संसद में आपकी आवाज थोड़ी और बुलंद हो पाएगी।