असम: प्रेमी ने प्रेमिका की कथित तौर पर की हत्या, हिरासत में लिया गया

असम के रंगिया में एक होटल में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। युवती का नाम मेलानी गुरिया है, जिसकी हत्या का आरोप उनके बॉयफ्रेंड अभिजीत किंडो पर लगा है।

यह घटना असम के रंगिया रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में हुई। मेलानी अपने दोस्तों के साथ चेन्नई से रंगिया पहुंची थीं और इसी होटल में ठहरी थीं। बाद में वह किंडो के कमरे में गईं, जहां पुलिस के मुताबिक उन्हें चाकू मारा गया।