असम: प्रेमी ने प्रेमिका की कथित तौर पर की हत्या, हिरासत में लिया गया
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असम के रंगिया में एक होटल में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। युवती का नाम मेलानी गुरिया है, जिसकी हत्या का आरोप उनके बॉयफ्रेंड अभिजीत किंडो पर लगा है।
यह घटना असम के रंगिया रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में हुई। मेलानी अपने दोस्तों के साथ चेन्नई से रंगिया पहुंची थीं और इसी होटल में ठहरी थीं। बाद में वह किंडो के कमरे में गईं, जहां पुलिस के मुताबिक उन्हें चाकू मारा गया।
कथित आत्महत्या की कोशिश के बाद किंडो हिरासत में
घटना के बाद किंडो ने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मेलानी के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता था और वे कथित तौर पर उनकी शादी के लिए भी राजी थे, लेकिन शादी से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहते थे। अब मेलानी का परिवार किंडो के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।