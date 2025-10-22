LOADING...
केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर उतरते ही धंसा हेलीपैड, बड़ा हादसा टला
Oct 22, 2025
10:48 am
क्या है खबर?

केरल के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने राष्ट्रपति मुर्मू को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर को भी धंसे हुए स्थान से हटाया। हादसा पत्तनामथिट्टा के प्रमदम स्टेडियम में हुआ था। राष्ट्रपति मुर्मू पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही हैं।

कैसे हुआ हादसा?

राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम पहुंची हैं। वह बुधवार को सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में दर्शन और आरती के लिए गई हैं। मंदिर जाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर पत्तनामथिट्टा के प्रमदम स्टेडियम के हेलीपैड पर उतरा था, जो अचानक धंस गया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस और अग्निशमन कर्मी हेलीकॉप्टर को धकेलते नजर आ रहे हैं।

24 तक दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार को सबरीमाला मंदिर जाने के बाद गुरुवार को तिरुवनंतपुरम के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वह वर्कला में शिवगिरी मठ में श्रीनारायण गुरु के महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और कोट्टायम जिले के पाला स्थित सेंट थॉमस कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव के समापन में शामिल होंगी। वह 24 अक्टूबर को एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और दिल्ली लौट आएंगी।

