जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक अध्ययन करवाया है, जिसमें राज्य की कुल 616 ग्लेशियर झीलों में से 68 को खतरनाक बताया गया है। हालांकि, शेषनाग झील उन 5 झीलों में शामिल नहीं है, जिन्हें ग्लोफ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) का बहुत ज्यादा खतरा है।

इसके बावजूद, इस विवाद ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और धार्मिक विरासत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

सीमा सड़क संगठन (बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन) तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्ते चौड़े कर रहा है और कम से कम नुकसान पहुंचाने का वादा कर रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि प्रकृति और परंपरा, दोनों को बचाने के लिए अभी भी कड़ी निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है।