अमरनाथ यात्रा: शेषनाग झील पर पर्यावरण को लेकर बढ़ी चिंता, झीलों को लेकर चेतावनी
अमरनाथ यात्रा के लिए चल रहे निर्माण कार्य से शेषनाग झील के पर्यावरण और उसके धार्मिक महत्व को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है।
हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें झील के किनारे अर्थमूवर खुदाई करते दिख रहे थे। इस वीडियो के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, 24 नवंबर 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को झील पर जाने से रोक दिया गया।
इस घटना से मामले में और पारदर्शिता लाने तथा झील की सुरक्षा की मांगें तेज हो गई हैं।
जम्मू-कश्मीर अध्ययन में 68 ग्लेशियर झीलों को लेकर चेतावनी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक अध्ययन करवाया है, जिसमें राज्य की कुल 616 ग्लेशियर झीलों में से 68 को खतरनाक बताया गया है। हालांकि, शेषनाग झील उन 5 झीलों में शामिल नहीं है, जिन्हें ग्लोफ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) का बहुत ज्यादा खतरा है।
इसके बावजूद, इस विवाद ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और धार्मिक विरासत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी चिंताएं खड़ी कर दी हैं।
सीमा सड़क संगठन (बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन) तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्ते चौड़े कर रहा है और कम से कम नुकसान पहुंचाने का वादा कर रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि प्रकृति और परंपरा, दोनों को बचाने के लिए अभी भी कड़ी निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है।