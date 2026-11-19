जीवित जड़ों से बने पुलों और पवित्र जंगलों से लेकर शिलांग के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वहां के शानदार रॉक म्यूजिक सीन तक, मेघालय में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है।

राज्य सरकार मार्च 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों से पहले 1,000 होमस्टे बनाने या उन्हें बेहतर करने में भी मदद कर रही है। इसके अलावा, यहां के पहाड़ी व्यंजन और मिट्टी के बर्तन बनाने की पुरानी परंपराएं भी लोगों को खूब पसंद आती हैं।