मेरठ: शादी के झगड़े में प्रेमिका की हत्या, कातिल ने खुद पुलिस को दी खबर
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मेरठ से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां फिरोज नाम के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका समरीन (25) का शादी को लेकर हुए झगड़े के दौरान गला घोंट दिया।
वारदात के बाद उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी और समरीन का शव कहां है, यह भी बताया। बताया जा रहा है कि वे दोनों कई सालों से साथ थे, लेकिन उनके रिश्ते में अक्सर अनबन रहती थी।
फोरेंसिक टीम जांच कर रही
समरीन एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। उसका भाई उसे काम पर छोड़कर गया था, जिसके बाद वह मेरठ के शताब्दी नगर स्थित जंगल वाले इलाके में फिरोज से मिली। वहां उनकी बातचीत बहस में बदल गई और आखिर में यह एक दुखद वारदात बन गई।
पुलिस ने फिरोज को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है। घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, वहीं मामले की जांच के तहत समरीन के शव का भी परीक्षण किया जा रहा है।