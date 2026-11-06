मेरठ: शादी के झगड़े में प्रेमिका की हत्या, कातिल ने खुद पुलिस को दी खबर

समरीन एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। उसका भाई उसे काम पर छोड़कर गया था, जिसके बाद वह मेरठ के शताब्दी नगर स्थित जंगल वाले इलाके में फिरोज से मिली। वहां उनकी बातचीत बहस में बदल गई और आखिर में यह एक दुखद वारदात बन गई।

पुलिस ने फिरोज को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है। घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, वहीं मामले की जांच के तहत समरीन के शव का भी परीक्षण किया जा रहा है।