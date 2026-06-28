कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं? भारत छोड़ने से पहले इन कागजातों की तुरंत कर लें जांच

पंजीकृत टूर ऑपरेटर बुक करें और वीजा समय पर करवाएं

विदेश मंत्रालय ने यात्रियों से खास तौर पर कहा है कि वे चीन का वीजा और एंट्री परमिट पहले से ही बनवा लें।

यात्रा शुरू होने के बाद कागजात बनवाने या ठीक कराने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर आपको बीच रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है।

मंत्रालय यह भी सलाह देता है कि अपनी बुकिंग केवल उन्हीं टूर ऑपरेटरों के साथ करें जो रजिस्टर्ड हों। इससे आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप बिना किसी परेशानी के अपनी तीर्थयात्रा पूरी कर पाएंगे।

जीवन में एक बार मिलने वाले इस पवित्र अवसर के लिए सही और पूरी तैयारी करना बहुत जरूरी है।