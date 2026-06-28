कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं? भारत छोड़ने से पहले इन कागजातों की तुरंत कर लें जांच
क्या आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो विदेश मंत्रालय ने उन लोगों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए अपनी यात्रा बुक कर रहे हैं।
यह चेतावनी इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें मिली थीं कि कई भारतीय तीर्थयात्री नेपाल में फंस गए। उनके पास चीन का सही वीजा और यात्रा के लिए जरूरी परमिट नहीं था।
विदेश मंत्रालय का सीधा संदेश है कि भारत छोड़ने से पहले सभी यात्रियों को अपने पूरे कागजात तैयार रखने चाहिए।
पंजीकृत टूर ऑपरेटर बुक करें और वीजा समय पर करवाएं
विदेश मंत्रालय ने यात्रियों से खास तौर पर कहा है कि वे चीन का वीजा और एंट्री परमिट पहले से ही बनवा लें।
यात्रा शुरू होने के बाद कागजात बनवाने या ठीक कराने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर आपको बीच रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है।
मंत्रालय यह भी सलाह देता है कि अपनी बुकिंग केवल उन्हीं टूर ऑपरेटरों के साथ करें जो रजिस्टर्ड हों। इससे आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप बिना किसी परेशानी के अपनी तीर्थयात्रा पूरी कर पाएंगे।
जीवन में एक बार मिलने वाले इस पवित्र अवसर के लिए सही और पूरी तैयारी करना बहुत जरूरी है।