फरवरी से पश्चिम एशिया संघर्ष में 22 भारतीय मारे गए

विदेश मंत्रालय ने बताया- फरवरी से पश्चिम एशिया संघर्ष में 22 भारतीय मारे गए

लेखन गजेंद्र 05:25 pm Oct 28, 202605:25 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी में शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक करीब 22 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को बताया कि "हम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमने संघर्ष में 22 भारतीय नागरिकों को खो दिया है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं। सऊदी में 3 भारतीयों की जान गई है।"