लॉर्ड मेयर का कश्मीर पर 'विवादित दावा', भारत का दो टूक जवाब

जाकर चौधरी के इन बयानों, 'कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और सेना भी हमारी है', के बाद ब्रिटेन में काफी हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने तो उन्हें देश से निकालने तक की मांग कर डाली।

पाकिस्तान में जन्मे और 1969 से ब्रिटेन में रह रहे चौधरी ने कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है। इसी पर विदेश मंत्रालय ने भारत का पक्ष साफ किया है।