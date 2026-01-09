मोदी-ट्रंप के बीच 8 बार बात हुई, अमेरिकी वाणिज्य सचिव के दावे पर भारत का जवाब

विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर जानकारी दी है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी तौर पर फोन पर चर्चा नहीं की, इसलिए भारत-अमेरिका व्यापार समझौता नहीं हो पाया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को गलत बताया है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ और वेनेजुएला संकट समेत कई मुद्दों पर पक्ष रखा है।

टैरिफ भारत पर संभावित 500 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ पर मंत्रालय ने क्या कहा? खबरें हैं कि ट्रंप ने भारत समेत कुछ देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले विधेयक को सहमति दे दी है। इस पर मंत्रालय ने कहा, "हमें प्रस्तावित विधेयक के बारे में पता है। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों पर हमारा रुख जगजाहिर है। हम वैश्विक बाजार के बदलते हालात और अपने लोगों की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्त्रोतों से सस्ती ऊर्जा हासिल करने को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं।"

बातचीत 2025 में मोदी-ट्रंप के बीच 8 बार चर्चा हुई- मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से 8 बार बात की है। जायसवाल ने कहा, "भारत और अमेरिका 13 फरवरी, 2025 से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौकों पर हम समझौते के काफी करीब थे।"

बांग्लादेश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर भारत ने क्या कहा? जायसवाल ने कहा, "हम लगातार देख रहे हैं कि चरमपंथियों की ओर से अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके घरों और व्यवसायों पर बार-बार हमले हो रहे हैं। यह चिंताजनक सिलसिला है। ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं से तत्काल और सख्ती से निपटना जरूरी है। इन्हें व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक मतभेद या बाहरी कारणों से जोड़ने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। इस तरह की अनदेखी अपराधियों को बेखौफ बनाती है और अल्पसंख्यकों के बीच खौफ और असुरक्षा की भावना को और गहरा करती है।"

ताइवान ताइवान-चीन तनाव पर भी आई भारत की प्रतिक्रिया ताइवान के पास पास चीनी सैन्य अभ्यासों पर विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत हिंद-प्रशांत में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है। हमारे महत्वपूर्ण व्यापार, आर्थिक, लोगों के बीच संबंधों और समुद्री हितों को देखते हुए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में हमारी गहरी दिलचस्पी है। हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, एकतरफा कार्रवाई से बचने और बिना धमकी या बल प्रयोग के मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का आग्रह करते हैं।"