डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे ऐसा बिल, भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ का खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत और चीन समेत कई देशों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल से उन देशों को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचेगी जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे भारत और चीन के टैरिफ में 500 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस बिल अगले सप्ताह की शुरुआत में मतदान के लिए पेश किया जा सकता है।

बयान रिपब्लिकन सीनेटर ने की पुष्टि दक्षिण कैरोलीना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बिल की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को एक सार्थक बैठक के बाद उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिस पर मैं महीनों से डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमंथल और अन्य के साथ मिलकर काम कर रहा था।' उन्होंने बिल के समय को सही बताते हुए कहा कि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और व्लादिमीर पुतिन सिर्फ बातें कर बेगुनाहों को मार रहे हैं।

ताकत बिल देगा भारत-चीन के खिलाफ जबरदस्त ताकत- ग्राहम ग्राहम ने आगे लिखा कि यह बिल ट्रंप को उन देशों को सजा देने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने लिखा कि बिल से ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त ताकत मिलेगी ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खून-खराबे के लिए वित्तीय मदद देता है।'

Advertisement