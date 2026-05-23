मदर टेरेसा हाउस से मार्को रुबियो ने दी भारत-अमेरिका दोस्ती को नई उड़ान

रुबियो ने सेवा को रणनीतिक सहयोग से जोड़ा

मदर टेरेसा हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, यह 1950 से ही दुनिया भर में मानवीय सेवा का एक बड़ा केंद्र रहा है। रुबियो के इस दौरे से साफ होता है कि दोनों देश सेवा और करुणा जैसे साझा मूल्यों को कितना महत्व देते हैं। कोलकाता के बाद रुबियो आगरा, जयपुर और नई दिल्ली भी जाएंगे। यहां वे व्यापार, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक रणनीति जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राजदूत गोर ने कहा है कि दोनों देशों की साझेदारी 'ऐसी निस्वार्थ सेवा पर आधारित है जो सीमाओं से परे है।