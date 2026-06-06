ईरानी ड्रोन हमले में उज्जैन के शख्स की मौत, 30 साल बाद घर आने वाले थे देश Jun 06, 2026

उज्जैन के रहने वाले 55 वर्षीय दर्जी मंजूर अहमद की 3 जून को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक ईरानी ड्रोन हमले में मौत हो गई। वह करीब 30 साल से कुवैत में काम कर रहे थे और अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटने वाले थे, उनकी फ्लाइट में बस कुछ ही घंटे बचे थे। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा था, जिसमें कई और लोग भी घायल हुए थे।