ईरानी ड्रोन हमले में उज्जैन के शख्स की मौत, 30 साल बाद घर आने वाले थे
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उज्जैन के रहने वाले 55 वर्षीय दर्जी मंजूर अहमद की 3 जून को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक ईरानी ड्रोन हमले में मौत हो गई। वह करीब 30 साल से कुवैत में काम कर रहे थे और अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटने वाले थे, उनकी फ्लाइट में बस कुछ ही घंटे बचे थे। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा था, जिसमें कई और लोग भी घायल हुए थे।
बेटे से हुई थी आखिरी बार बात
अपने बेटे से हुई उनकी आखिरी बातचीत उन्हें स्टेशन से लेने आने को लेकर हुई थी। वह जल्द घर आने के लिए बेहद उत्साहित थे। परिवार और उनका बेटा उन्हें एक ऐसे मेहनती शख्स के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए हमेशा जी-तोड़ मेहनत की। उनके बेटे अनस ने बताया, "मेरे पिता ने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा।" उनकी अंत्येष्टि 5 जून, 2026 को उज्जैन में संपन्न हुई।