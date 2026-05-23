भाजपा सांसद ने गुजरात पुलिस पर लगाया शराब-जुए के रैकेट में शामिल होने का आरोप
भाजपा सांसद मनसुख वासावा ने गुजरात के नर्मदा जिले की पुलिस पर एक बड़े अवैध शराब और जुए के रैकेट को मदद देने का आरोप लगाया है। अपने पत्र में उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री को लिखा है कि शराब महाराष्ट्र से गुजरात में तस्करी करके लाई जा रही है और यह सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। यह उस राज्य के लिए काफी हैरान करने वाली बात है जहां शराब पर पूरी तरह रोक है। यह विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसके बाद कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वासावा ने अधिकारियों के नाम बताकर सरकार से की कार्रवाई की मांग
वासावा ने कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम बताए, जिन पर उनका आरोप है कि वे शराब को चेकपोस्ट (चौकियों) से बिना किसी रोक-टोक के निकलने देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अवैध कामों से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष दोशी ने कहा कि वासावा के इस पत्र से साफ हो गया है कि गुजरात में शराबबंदी के कानून ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने गुजरात को "शराब के व्यापार का केंद्र" बताया है। इस पूरे मामले से बीजेपी पर सवालों का दबाव बढ़ गया है और अब उन्हें यह बताना होगा कि शराबबंदी को हकीकत में कैसे लागू किया जा रहा है।