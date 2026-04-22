छत्तीसगढ़: सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे युवक ने टेबल पर बादाम फेंकी, अब सरकार ने उठाया ये कदम
छत्तीसगढ़ से एक अजीबोगरीब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक परेशान आवेदक, तोरण साहू ने अपनी संपत्ति के कागजों में एक साल से हो रही देरी से नाराज होकर अधिकारी पूनम बंजारे की टेबल पर बादाम का पैकेट फेंक दिया।
यह वीडियो क्लिप इतनी तेजी से फैली कि हर तरफ इसकी खूब चर्चा होने लगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CGHB) की नजर इस वायरल वीडियो पर पड़ी, जिसके बाद बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को लापरवाही और अपने कर्तव्यों का पालन न करने के आरोप में मुख्य कार्यालय से अटैच कर दिया।
तोरण साहू के खिलाफ पूनम बंजारे की शिकायत पर पुलिस की जांच शुरू
तोरण साहू के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आखिरकार उनके आवेदन पर काम शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों के भीतर उनसे संपर्क भी साधा। लेकिन कहानी में तब एक नया मोड़ आया, जब वीडियो में दिख रही अधिकारी पूनम बंजारे ने साहू के खिलाफ उत्पीड़न की एक लिखित शिकायत दर्ज करवा दी।
अब पुलिस पूनम बंजारे की इस शिकायत की जांच में जुट गई है। इसी बीच, एक साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद भी, साहू के संपत्ति से जुड़े दस्तावेज अभी तक प्रक्रिया में ही हैं।