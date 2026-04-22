छत्तीसगढ़: सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे युवक ने टेबल पर बादाम फेंकी, अब सरकार ने उठाया ये कदम देश Apr 22, 2026

छत्तीसगढ़ से एक अजीबोगरीब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक परेशान आवेदक, तोरण साहू ने अपनी संपत्ति के कागजों में एक साल से हो रही देरी से नाराज होकर अधिकारी पूनम बंजारे की टेबल पर बादाम का पैकेट फेंक दिया।

यह वीडियो क्लिप इतनी तेजी से फैली कि हर तरफ इसकी खूब चर्चा होने लगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CGHB) की नजर इस वायरल वीडियो पर पड़ी, जिसके बाद बोर्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को लापरवाही और अपने कर्तव्यों का पालन न करने के आरोप में मुख्य कार्यालय से अटैच कर दिया।