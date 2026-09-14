मराठा आरक्षण: 15 सितंबर को अकेले ही आजाद मैदान में मोर्चा संभालेंगे मनोज जरांगे

जरांगे की मांग है कि सरकार मराठा समुदाय को कुनबी समुदाय की तरह OBC का दर्जा दे और उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन जरांगे का कहना है कि वह तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सिर्फ वादे नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता।

उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और अपने संसाधनों को बचाकर रखने की अपील की है। जरांगे ने कहा है कि वह सरकार से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, भले ही कुछ ओबीसी संगठन उनकी मांगों का विरोध कर रहे हों।