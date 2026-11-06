दिल्ली की हवा में जहर: AQI 369 पर पहुंचा, दिवाली के बाद गहराएगा संकट

जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, विशेषज्ञों को चिंता है कि आतिशबाजी और पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ऊपर जा सकता है।

मौसम विभाग के मुताबिक, 7 नवंबर तक उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से आने वाली मध्यम उत्तर-पश्चिमी हवाएं राजधानी पर असर डाल सकती हैं। लेकिन इसके बाद, खासकर 9 नवंबर को दिवाली के बाद, प्रदूषण का स्तर और भी खराब हो सकता है। इंडिया गेट के पास पानी का छिड़काव शुरू हो गया है, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान बताते हैं कि दिल्ली की हवा अभी खराब ही रहेगी।