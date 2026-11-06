दिल्ली की हवा में जहर: AQI 369 पर पहुंचा, दिवाली के बाद गहराएगा संकट
दिल्ली की हवा में अब भी सांस लेना मुश्किल है। यहां AQI 369 बना हुआ है, जबकि ITO और इंडिया गेट जैसी कुछ जगहों पर यह 'गंभीर' स्तर यानी 400 के पार पहुंच गया है।
गाड़ियों पर लगाम लगाने और धूल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी हालात में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। इसे देखते हुए पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों से अपील की है कि वे नियमों को सख्ती से लागू करना जारी रखें।
दिवाली के बाद बढ़ सकता है प्रदूषण
जैसे-जैसे दिवाली करीब आ रही है, विशेषज्ञों को चिंता है कि आतिशबाजी और पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ऊपर जा सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 7 नवंबर तक उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से आने वाली मध्यम उत्तर-पश्चिमी हवाएं राजधानी पर असर डाल सकती हैं। लेकिन इसके बाद, खासकर 9 नवंबर को दिवाली के बाद, प्रदूषण का स्तर और भी खराब हो सकता है। इंडिया गेट के पास पानी का छिड़काव शुरू हो गया है, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान बताते हैं कि दिल्ली की हवा अभी खराब ही रहेगी।