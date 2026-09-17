मणिपुर में राहत शिविरों में मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा है

मणिपुर: राहत शिविरों में मौतों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- हमें मजबूर न करें

लेखन आबिद खान 02:50 pm Sep 17, 202602:50 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के राहत शिविरों में कथित अप्राकृतिक मौतों और यौन उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए मणिपुर के मुख्य सचिव को सभी 25 संदिग्ध मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा, "अपने मुख्य सचिव से कहिए कि कोर्ट को आदेश देने के लिए मजबूर न करें। हमें बताइए कि आपने क्या कदम उठाए हैं।"