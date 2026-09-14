मणिपुर में 2 अलग-अलग हिंसा की घटनाओं में 4 लोगों की मौत (फाइल तस्वीर)

मणिपुर में फिर हिंसा: उग्रवादियों की गोलाबारी में 2 महिलाओं समेत 4 की मौत

लेखन आबिद खान 09:28 am Sep 14, 202609:28 am

क्या है खबर?

मणिपुर में हिंसा पूरी तरह थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में रविवार (13 सितंबर) को 2 अलग-अलग संदिग्ध उग्रवादी हमलों में 2 महिला समेत कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, एक 6 साल के बच्चे को गोली लगी है। पुलिस के अनुसार, तामेंगलोंग में घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। 12 घंटे बाद नोनी में भी 2 लोग मारे गए।